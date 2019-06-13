وفاة جزائري ومغربي بورشة بناء بباريس

توفي عاملان جزائري ومغربي، بورشة بناء بعد سقوط الرافعة، كانت تستعمل لبناء عمارة في منطقة ” à Epinay-sur-Seine” بباريس، حسبما نشرته يومية لوباريزيان الفرنسية

وحسب ذات المصدر ، الحادث وقع يوم السبت الماضي، تسبب في وفاة جزائري مقيم بدون وثائق بباريس، وآخر من جنسية مغربية.

وقد تّم تحديد هويتهما بصعوبة بعد حادثة الوفاة، وتم الاتصال بالقنصلية الجزائرية والمغربية من أجل الاتصال بأفراد عائلتهما

وحسب ذات المصدر، لم يعرف سبب سقوط الرافعة، والتي تسببت في وفاة الضحيتين ،

ومن جهتها، مفتشية العمل قامت بتوقيف ورشة العمل، فيما تم فتح تحقيق طرف الشرطة القضائية بباريس.