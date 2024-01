وفاة جلينيس جونز المعروفة بدورها في الفيلم الشهير “ماري بوبينز”

توفيت الممثلة البريطانية والجنوب أفريقية جلينيس جونز، التي لعبت دور السيدة وينيفريد بانكس في الفيلم الشهير ماري بوبينز. الذي صدر عام 1964، عن عمر يناهز 100 عام.

وقال مديرها إنها توفيت في دار لرعاية المسنين في لوس أنجلوس لأسباب طبيعية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأصبحت هذه الممثلة نجمة سينمائية في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي. حيث لعبت دور حورية البحر ميراندا. ثم تألقت بدور الأم المناصرة لحقوق التصويت في فيلم ديزني الموسيقي ماري بوبينز. أيضًا بالنسبة لشركة ديزني، لعبت في فيلم The Sword and the Rose. كما حصلت على لقب “أساطير ديزني” في عام 1988.

إلى جانب موهبتها التمثيلية، كانت أيضًا مغنية وكاتبة أغاني. كان صوتها دافعًا حقيقيًا في حياتها المهنية.

كما فازت بجائزة توني لأفضل ممثلة عن أدائها في المسرحية الموسيقية A Little Night Music. حيث كانت أول من غنت Send in the Clowns بواسطة ستيفن سونديم.

كما أعلن الأخير أنه قام بتكييف أغنيته مع “الصوت الفضي الصغير” لجلينيس جونز. نظرًا لأنه “لا يمكن لأحد أن يغنيها مثلها”، كما تذكر صحيفة واشنطن بوست.

جلينيس جونز، المولودة في بريتوريا، جنوب أفريقيا، عام 1923. لعبت أدوارًا متعددة الأوجه في ما يقرب من 60 فيلمًا ومسلسلًا تلفزيونيًا وإنتاجًا مسرحيًا.

كما تم ترشيحها لجائزة الأوسكار عن دورها الداعم في فيلم آفاق بلا حدود (1960).

آخر أدوارها كانت في فيلم while You Were Sleeping وSuperstar.

بالنسبة لمؤرخ الأفلام ديفيد شيبمان، كانت جلينيس جونز “واحدة من أكثر البطلات جاذبية في الأربعينيات. وواحدة من القلائل في الأفلام البريطانية الذين عرفوا كيفية التمثيل.”