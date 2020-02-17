وفاة جمركية وممرضة وطفل بالانفلونزا الموسمية الحادة بوهران

كشفت مصادر موثوقة بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران عن وفاة إمرأتين متأثرين بالأنفلونزا الموسمية الحادة.

وهذا بعدما دخلتا في غيبوبة منذ قرابة الأسبوع لمعاناتهما من مرض مزمن ويتعلق الامر بجمركية وممرضة.

كما توفي قاصر يبلغ من العمر 15 سنة بسبب نفس المضاعفات الصحية وكان مصابا بداء الربو توفي بمصلحة الأمراض المعدية بعدما كان يتواجد بمصلحة الإنعاش.

في الوقت الذي حذرت فيه مصادر طبية في انتشار الفيروس “أش 1 أن 1 ” داعية الشرائح الأكثر عرضة وتضرر من الفيروس إلى التوجه إلى مصالح التلقيح لحماية نفسها.

فيما صرحت ذات المصادر عن تسجيل عدد معتبر من الحالات التي تعرضت إلى الإصابة بالأنفلونزا الموسمية بمختلف ولايات الوطن بسبب تقلبات الطقس.

حيث تم إدخال معظم هذه الحالات إلى المستشفى.