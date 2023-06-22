أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم ، وفاة جميع الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة ” تيتان “بعد العثور على قطع من حطامها.

وعبر خفر السواحل الأميركي عن تعازيه لعائلات المفقودين الخمسة مؤكدة صعوبة إنتشال جثامين الضحايا في مياه المحيط الأطلسي.

وفي بيان لشركة “أوشنغيت” المالكة للغواصة، أنها تعتقد أن الأشخاص الخمسة على متنها قد لقوا حتفهم. حسب ما افادت به سي أن أن. كما قالت الشركة ان المشغلة للغواصة السياحية “تيتان” إنها ترجح أن كل من كان على متن الغواصة قد توفوا بعد جهود بحث استمرت عدة أيام.

وتابعت في بيانها “قلوبنا مع المفقودين الخمسة وأفراد عائلاتهم في هذا الظرف المأسوي”.