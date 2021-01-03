وفاة جميع المصابين بكورونا بمستشفى في مصر بسبب انقطاع الاكسجين

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر فيديو صادم يظهر وفاة “جميع المرضى” داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بالحسينية، بمحافظة الشرقية.

ويظهر في الفيديو مصور الفيديو وهو يكرر “كل اللي في العناية ماتوا”، في حين تدور الكاميرا بين مايبدو أنه أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في حين يحاول البعض إنقاذ مريض آخر.

وقال رواد التواصل الاجتماعي أن السبب في الحادث هو انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، وهي مزاعم لم يتم تأكيدها أو نفيها بشكل قطعي.

وتأتي هذه المزاعم بعد ساعات من حادثة شبيهة، حيث انتشرت أنباء عن وفاة اثنين في مستشفى زفتى بالغربية.بسبب انقطاع الأكسجين عنهما.

النيابة المصرية قالت أنها ستحقق في الحادثة في حين نفتها وزاة الصحة.

يذكر أن مصر تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فقد سجلت مصر نحو 1407 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

ووصل إجمالي عدد الإصابات نحو 141 ألف حاجة إصابة وحوالي 7700 حالة وفاة.