وفاة جنين في ظروف غامضة بباتنة

عثرت مساء أمس الخميس، مصالح الحماية المدنية بولاية باتنة، على جثة جنين حديث الولادة من جنس ذكر داخل منزل والدته.

وحسبما أوضحه بيان، تم العثور على جثة الجنين البالغ من العمر يوم واحد فقط، حيث قامت الأم بعملية الولادة لوحدها.

وبعدها تنقّلت نحو مصلحة التوليد بالمستشفى، أين صرّحت بأنها وضعت مولودا قبل ساعات وهو متوفي ويتواجد بالمنزل.

ليسارع القائمون بالمستشفى بالإتصال بمصالح الشرطة، ومن ثم الإستعانة بمصالح الحماية المدنية، والتنقل نحو المنزل أين عُثر على الجنين متوفي، ليتم نقله نحو مصلحة حفظ الجثث.

لتفتح مصالح الأمن تحقيقات معمقة مع والدته في ظروف وفاة الجنين الذي يشتبه في كونه غير شرعي أو مقتول.