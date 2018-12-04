وفاة جورج بوش الأب.. بن صالح يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة أمريكا

وقّع اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح باسم فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على سجل التعازي بمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

ووقّع بن صالح على سجل التعازي في وفاة الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الأب.

رئيس مجلس الأمة، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، قدّم بالمناسبة تعازي الجزائر قيادة وشعبا للسفير جون ديروشي، فيما نص رسالة التعزية كاملا:

لقد تلـقّـيت بفائق الحزن والأسـى نـبـأ وفاة السّيّد جورج هيربرت والكر بوش، الرّئيس الأسبق للولايات المتّحدة الأمريكيّة، يوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، بمدينة هيوستن، ولاية تكساس”.

“وفي هذه الظّروف الألـيمـة، وباسم فخامة رئيس الجمهوريّة، السّيّد عبد العزيز بوتفليقة،ونيابة عن الشّعب والحكومة الجزائريّـيـن وأصالة عن نفسي، أودّ أن أعبّـر عن عميق مواساتي، كما أتقدّم إلى عائلة الفقيد والشّعب الأمريكيّ وحكومته بأصدق التّعازي وأعمق مشاعرِ التّعاطف”.

برحيل السّيّد بوش تفقد الولايات المتّحدة الأمريكيّة واحدًا من اعظم رجالاتها السّياسيّـين وخيرة أبنائها الذين عُرفو بأخلاقهم الفضيلة، مبادئهم النّبيلة وصفاتهم الإنسانيّة، إذ كان للفقيد كفاءة عالية وتجربة طويلة في مختلف المسؤوليّات والمهام السّامـيّـة التي تقلّدها.

وإذ نتذكّره كرجل دولة كـرّس حياته لتقدّم بلاده وازدهارها، نتذكّره كذلك في الجزائر لما قدّمه لتعزيز علاقات الصّداقة والتّعاون بين البلدين والشّعبين الصّديقين، الجـزائـريّ والأمريكـيّ، كنائب رئيس ثم كـرئيس لبلاده.

مجدّدا لكـم التّعازي وأصدق مشاعر المواساة، تـقبّـلوا مـنّـي خالص الـتّـقدير والاحتـرام.