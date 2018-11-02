وفاة جيرالد بلونكور الصحفي المتضامن مع الشعب الصحراوي

توفي مؤخرا بباريس الصحفي جيرالد بلونكور المتضامن مع الشعب الصحراوي عن عمر يناهز 92 سنة.

جيرالد بلونكور هو أحد الصحفيين الأوائل الذين تابعوا الحرب التي خاضتها جبهة البوليساريو ضد القوات المغربية في الصحراء الغربية.

وكان من المقرر لهذا المراسل المنحدر من جزر هايتي والمقيم بباريس منذ 1940، أن يحتفل بعيد ميلاده يوم الأحد المقبل.

وترك الصحفي وراءه اعمالا معتبرة تتضمن صورا وروايات ودواوين الشعر ولوحات.

و في سنة 1976، عاش الصحفي وسط المحاربين الصحراويين لمدة شهر حاملا معه سوى أجهزته الفوتوغرافية و قلمه.

وذكر جيرالد بلونكور في مدونته الشخصية أنه كتب قصائد لنجمة في دفتر مدرسي بين الكثبان الرملية وقوافل اللاجئين الصحراويين.

وبين المحروقين بقنابل النابالم التي استخدمها الجيش المغربي والاشتباكات العسكرية وأنظار الأطفال اليتامى.

ووسط الوجوه الحزينة لنساء الجنود وفي قلب رمال الصحراء الحارة.

وكرس الصحفي جزء من مساره المهني في متابعة المهاجرين في فرنسا وظروفهم المعيشية الصعبة.

و قد قال بهذا الشأن “صورت الكثير من الجزائريين واليوغوسلافيين والبرتغاليين كمصور مستقل.

لأني ذهبت الى المصانع وتابعت الحركات الاجتماعية التي كان العمال حاضرين فيها.