وفاة حاجة جزائرية بمكة المكرمة بعد دخولها في غيبوية لمدة شهرين

انتقلت إلى رحمة الله الحاجة الجزائرية، حليمة محمد مسيعود، المنحدرة من العلمة ولاية سطيف، والتي وافتها المنية بمكة المكرمة.

كانت الحاجة قد دخلت في غيبوبة لمدة شهرين، وتوفيت يوم الخميس الفارط، وتم دفنها في اليوم الموالي أي يوم الجمعة بجدة.

وأعطت القنصلية العامة الجزائرية بجدة، موافقتها على دفن الحاجة الجزائرية حليمة محمد مسيعود المتوفية.

في مراسلة رسمية قامت بها القنصلية الجزائرية لمدير مستشفى أجياد بمكة المكرمة، طالبت باتخاذ الإجراءات الضرروية للدفن.

كما فوضت القنصلية العامة الجزائرية بجدة ابن المرحومة عياش مبروك شوارفة، لاستلام الجثة ودفنها بعد استكمال الإجراءات.

يذكر أن الراحلة أمضت شهرين وهي طريحة الفراش بعد دخولها في غيبوبة بالسعودية، كانت بالقاع بالمقدسة لأداء مناسك الحج.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.