وفاة حاج من الثنية ببومرداس وارتفاع حصيلة الحجاج الجزائريين المتوفين إلى 27

توفي حاج جزائري يبلغ من العمر 70 سنة مساء اليوم الأحد، في البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وحسب موفد تلفزيون النهار، فإن الحاج ساعد بلعربي، تنحدر أصوله من مدينة الثنية بولاية بومرداس.

وقال مراسل تلفزيون النهار إن الحاج المتوفي كان يعاني من زكام حاد، إثر معاناته من مرض الربو.

وأضاف نفس المصدر أن الحاج ساعد بلعربي كان يرقد منذ عدة أيام في غيبوبة تحت العناية المركزة.

وبهذا المصاب، تكون حصيلة الحجاج الجزائريين المتوفين في البقاع المقدسة منذ بداية موسم الحج، قد ارتفعت إلى 27 حاجا.