وفاة حارس المنتخب الوطني الأسبق مهدي سرباح

توفي اليوم الجمعة حارس المنتخب الوطني الأسبق. مهدي سرباح عن عمر ناهز 68 سنة بعد معاناته مع المرض.

وتوفي سرباح بمقر سكناه بدرقانة في حدود منتصف النهار. وكان المرحوم أحد صانعي ملحمة خيخون في مونديال 1982.

ويعتبر مهدي سرباح من مواليد3 جانفي 1953 بالجزائر العاصمة، حيث بدأ مشواره الرياضي مع نادي اتحاد العاصمة ولعب مع النادي لعدة سنوات.

بعدها انتقل عام 1972 للعب مع شبيبة القبائل إلى غاية عام 1980، ليصبح أحسن حارس مرمى على مستوى الجزائر، ونال مع الكناري البطولة الوطنية لأعوام 1977 و 1980 و كأس الجزائر عام 1977.

وبعد مونديال إسبانيا عام 1982 تلقى دعوة من ناديمانيك مونريال الكندي ولعب له لمدة عام وشارك معه في بطولة أمريكا الشمالية.

بعدها عاد الى الجزائر و انضم الى فريق رائد القبة، ولعب معه إلى غاية عام 1986، أين أنهى مشواره الكروي فيه. وتوّج معه عام 1981 بلقب البطولة الوطنية.

إلى جانب ذلك،لعب المرحوم مع المنتخب الوطني لكرة القدم عدداً من المرات وكان هذا بين أعوام 1975 و1985 أهمها مونديال إسبانيا عام 1982.

بالاضافة الى كؤوس إفريقيا للأمم 1980 في نيجيريا ووصل للنهائي، 1982 في ليبيا، 1984 في كوت ديفوار.

كما كانت له مشاركة في الألعاب الأولمبية عام 1980 التي جرت في موسكو. فاز بميداليتن ذهبيتين في الألعاب المتوسطية في الجزائر عام 1975 وأيضاً في الألعاب الإفريقية عام 1978 في الجزائر.

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