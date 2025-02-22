وفاة حارس رديف إتحاد بسكرة ربعي وليد
بقلم عزيز طالبي
أعلنت إدارة إتحاد بسكرة، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، اليوم السبت، وفاة الحارس ربعي وليد حارس فئة الرديف.
وتقدمت إدارة بسكرة برئاسة تريعة عبد القادر و المدير العام فارس بن عيسى بأخلص عبارات التعازي و المواساة لأسرة الفقد، نيابة ن أسرة الإتحاد الرياضي البسكري.
كما تضرعت للمولى عز و جل أن يتغمد اللاعب ربعي وليد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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