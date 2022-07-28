وفاة حارس شاطئ موسمي أثناء ممارسة مهامه بجيجل

توفي حارس الشاطئ الموسمي لعرج يوسف، العامل على مستوى شاطئ سيدي عبد العزيز بجيجل، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، في مكان عمله.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية في جيجل، تدخل زملاء الحارس في محاولات لانعاشه. ثم تدخلت فرقة الإسعاف للوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلغيموز، في محاولات لانعاشه حتى الوصول الى المركز الصحي بسيدي عبد العزيز.

أين أكد طبيب المركز وفاته وهو الذي يبلغ من العمر 56 سنة ويقطن بسيدي عبد العزيز.

وتقدم المقدم وطواطي عبد الباقي، مدير الحماية المدنية لولاية جيجل، نيابة عن كل مستخدمي القطاع، بالتعازي والمواساة لعائلة الفقيد.

راجين من الله عز و جل، أن يتقبل روحه الطاهرة بكريم عفوه و واسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.