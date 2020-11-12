وفاة حافظ أول شرطة بطلق ناري من سلاح الخدمة

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، على الساعة الثامنة والربع صباحا، إصابة حافظ أول شرطة، بطلق ناري من سلاح الخدمة.

ويبلغ الضحية 53 سنة، حيث أصيب بطلق ناري من سلاح الخدمة في مقر عمله بمقر أمن دائرة وادي الزناتي بقالمة.

ولفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بمستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي في ولاية قالمة.

ومنذ يومين توفي حافظ شرطة يبلغ 42 سنة بمنزله بتيزي غنيف بتيزي وزو، بعد إصابته بطلق ناري من سلاح الخدمة.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن الحادثة وقعت مساء الأحد، حيث لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى.

ولم يحدد بيان مصالح الأمن الظروف التي أودت بحياة هذا الضابط.

واكتفت بالقول إن المعني كان تابعا لأمن دائرة تيزي غنيف بتيزي وز، وأن التحقيق مفتوح من طرف النيابة المختصة إقليميا.