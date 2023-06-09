وفاة حامل مع جنينها بدائرة الجزار بباتنة

توفيت أمس امرأة عشرينية رفقة جنينها بمستشفى الولادة لدائرة بريكة جنوب ولاية باتنة.

وحسب مصادر محلية فإن المتوفاة التي كانت في شهرها التاسع تعرضت لانخفاض حاد في الضغط الدموي. فتم نقلها بسرعة الى عيادة الجزار القريبة من مقر اقامتها لكن قلة الإمكانيات على مستوى هذه العيادة.

أين اضطر القائمين عليها الى تحويل المريضة الى مستشفى بريكة على مسافة عشرات الكيلومترات. لتفارق الحياة رفقة جنينها في حادثة هزت مشاعر سكان دائرة الجزار الذين لطالما طالبوا بحتمية توفير الإمكانيات المطلوبة على مستوى عيادتهم.