وفاة حراقة في طائرة الجوية الجزائرية.. أحكام بين 10 سنوات والبراءة

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ليلة أمس ، عقوبات بين ال10 سنوات والبراءة. في قضية وفاة الشابين العشرينين كل من ب.ا”، و” ز. م.م”. المقيمين بمدينة حمادي ، بداخل عجلة طائرة الخطوط الجويةالجزائرية من نوع” a30″، القادمة من مطار ” برشلونة ” باسبانيا.

وهي الحادثة التي جرت خلال شهر جوان من العام المنصرم، عدد من أعوان شرطة وموظفين بمطار هواري بومدين الى التحقيق. نظرا لخطورة الوقائع على المستو المحلي والدولي .

وفي القضية تم إدانة كل من المتهمين الموقوفين “ب.م” و”ش.ع” سائق بالمطار، بـ10 سنوات سجنا نافذا. فيما تم الحكم على 5 متهمين بـ3 سنوات سجنا نافذا ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” أ.ع” و” خ.م” و “م.ب”. مع ايداع متهمين اثنين الحبس من الجلسة ويتعلق الامر بالمدعو ” ش.م” و” ن.و”، عوني أمن مكلفين بالتغطية الامنية للطائرات. فيما برأت المحكمة متهم واحد من التهم المنسوبة اليهم ويتعلق الامر بالمسمى “غ.م”.

وانطلقت التحقيقات في القضية بتاريخ 4 جوان 2022، بعدما تقدم الى المصالح الأمنية بمطار هواري بومدين الدولي، كل من المدعو ” “ب.ع” و ” ب.م.ع” و ” م.و”، الساكنين بمدينة حمادي ولايه بومرداس، قصد التبليغ عن اختفاء صديقيهما المدعوين ” ب.ا”، و” ز. م”. وبحوزتهما مقاطع فيديو خاصين بتواجد المعنيين مختبئين في عجلات الطائرة.

وأفضت عملية البحث إلى العثور على جثتين الشابين المرحومين، بداخل حاوية العجلات الخلفية لطائرة من نوع” a30″، القادمة من مطار ” برشلونة ” الاسباني على الساعة 4:30 صباحا

وبعد معاينة الجثتين تبين تثبيتهما بخيط بلاستيكي اخضر اللون مع الهيكل الحديدي ووجود شريط لاصق شفاف اللون لف به جوازي سفرهما، ومبلغ مالي قدره 140 أورو كان لجيب سروال الضحية ” ب ا”.

“انطلاق التحقيق بالمطار”

كما افضت التحريات في ذات القضية ،إلى وجود تواطؤ داخلي لتسهيل مهمة امتطاء الضحيتين الطائرة في جنح الظلام، والاختباء بها، قبل اقلاع الطائرة

وهذا عن طريق تسلل الضحتين عبر فتحة تم وضعها حديثا في السياج الخارجي للمطار، لتسهيل مهمة الدخول لمحيط المطار. وهذا بتواطؤ العونين المكلفين بالتغطية الأمنية للطائرات المركونة بالانفاق، ويتعلق الأمر بالمدعو “ن.و” المتهم الأول والمدعو “ش.م” الى جانب المتهم الموقوف الثالث المدعو “ش.ع” سائق على مستوى مطار هواي بومدين.

بحيث تعمد المتهمين بحكم معرفتهم الجيدة لسير الطائرة، إطفاء أضواء الشاحنة عمدا، والمنبه الضوئي ومكوثهم امام الطائرة. مع علمهم المسبق بأنها سوف يتم سحبها على الساعه 3:48 دقيقة صباحا.