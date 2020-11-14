وفاة حرم العقيد لهبيري المدير العام السابق للحماية المدنية

توفيت اليوم حرم العقيد مصطفى لهبيري المدير العام السابق للحماية المدنية

وبعث المدير العام للحماية المدنية بتعزية للعقيد مصطفى لهبيري وكافة أسرته في وفاة حرمه طيب الله ثراها

وجاء في التعزية “وبهذا المصاب الجلل تتقدم المديرية العامة للحماية المدنية باسم المدير العام العقيد بوعلام بوغلاف و كافة مستخدمي القطاع بمختلف رتبهم بأخلص التعازي والمواساة إلى كل عائلة الفقيدة .

كما جاء في نص التعزية “نرجو من المولى عز وجل أن يتغمد روحها الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتجدر الإشارة إلى أن جثمان الفقيدة سيوارى الثرى غدا على الساعة منتصف النهار بمقبرة عين النعجة