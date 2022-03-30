وفاة حفيدات الكاتب الجزائري مولود فرعون بطريقة مأساوية في سويسرا

ألقت حفيدات الكاتب الجزائري مولود فرعون أنفسهن من أعلى المبنى، حيث أنهين حياتهن بطريقة مأساوية.

وكشفت الصحافة الفرنسية التي نقلت الخبر أنه قد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب هذه المأساة.

تعيش عائلة فرعون في سويسرا منذ عام 2014. وتتألف من خمسة أفراد، هم إريك ديفيد فرعون، والد العائلة نسرين فرعون، وزوجته وشقيقته التوأم نرجس. فضلا عن طفلين بنت وصبي للزوجين. نسرين ونرجس ليستا سوى حفيدات الكاتب الجزائري مولود فرعون.

وبحسب ذات المصادر فإن الأشخاص المذكورين قفزوا من الطابق السابع بمبنى في مونترو بسويسرا. وهكذا توفي أربعة منهم على الفور.

بينما الطفل المراهق البالغ من العمر خمسة عشر عامًا، هو الناجي الوحيد من هذه الحادثة الغامضة. حيث يتواجد حاليًا في حالة حرجة كما أنه الوحيد الذي يستطيع الكشف عن تفاصيل هذه القصة.

وأشارت ذات المصادر أنه لم يتم توضيح الأسباب التي دفعت هذه العائلة للقفز من أعلى مسكن.

وبحسب المصدر الإعلامي نفسه، تنقل رجال الدرك السويسري إلى شقة عائلة دافيد فرعون. بسبب عدم الامتثال للالتزامات المتعلقة بالتعليم المنزلي للصبي ألان.

وبحسب المصدر الإعلامي نفسه ، لم يكن لأفراد هذه العائلة أي سجل إجرامي.

وقال جيران الضحايا إنهم كانوا أشخاص “حكماء”، لا يحبون الاختلاط كثيرا بالناس.

كما صرح صهر الزوجين “لقد ذهلت. لقد مرت خمسة عشر عامًا منذ انقطاع أخبارهم. بعد 6 أشهر من زفافهما، قطع إريك ونسرين علاقاتهما بعائلتيهما دون أي تفسير.