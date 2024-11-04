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الرياضة

وفاة حكم أوغندي أثناء إدارة لقاء في الدوري المحلي

بقلم محمد لمين صحراوي
وفاة حكم أوغندي أثناء إدارة لقاء في الدوري المحلي
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تقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتعازيه في وفاة الحكم الأوغندي الشاب بيتر كابوغو، أثناء إدارته لمباراة في الدوري المحلي.

وأعرب رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، في بيان نشرته الهيئة القارية. عن حزنه للوفاة المفاجئة للحكم الأوغندي “بيتر كابوغو”، الذي سقط خلال مباراة في دالدوري الممتاز على ملعب وانكولوكوكو في أوغندا.

وكشفت تقارير صحفية أوغندية، بأن بيتر كابوغو، توفي الجمعة الماضية، الأثناء أداء مهامه في لقاء جمع بين سبورت فيلا وأورا إف سي، في الدوري المحلي.

كما أوضحت ذات التقارير، بأن الحكم الشاب، سقط قبل انتهاء المباراة بدقائق، مغشيا عليه، حيث كانت هناك محاولات لإسعافه من جانب الطاقم الطبي للفريقين. قبل أن تتدخل سيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى، ولكنه توفي قبل الوصول.

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