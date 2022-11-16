وفاة حكم فرنسي بعد تعرضه لجلطة دماغية

أعلنت نقابة التحكيم الفرنسية، عن وفاة الحكم الفرنسي يوهان أميل، بعد تعرضه لجلطة دماغية.

وذلك خلال التدريبات صبيحة أمس الثلاثاء،عن عمر ناهز الـ42سنة.

وسبق للحكم أميل أن أدار 153 مباراة في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، آخرها كحكم في لقاء ليل ضد ران بتاريخ 6 نوفمبر المنصرم.

كما أدار الراحل 53 مباراة في دوري الدرجة الفرنسية الثانية.