وفاة حكم فرنسي بعد تعرضه لجلطة دماغية
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلنت نقابة التحكيم الفرنسية، عن وفاة الحكم الفرنسي يوهان أميل، بعد تعرضه لجلطة دماغية.
وذلك خلال التدريبات صبيحة أمس الثلاثاء،عن عمر ناهز الـ42سنة.
وسبق للحكم أميل أن أدار 153 مباراة في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، آخرها كحكم في لقاء ليل ضد ران بتاريخ 6 نوفمبر المنصرم.
كما أدار الراحل 53 مباراة في دوري الدرجة الفرنسية الثانية.
L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN
— SAFE (@ArbitresSAFE) November 16, 2022
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