وفاة خبير جزائري مهندس طائرات “إيرباص” بسكتة قلبية خلال نهائي الكان

توفي مهندس الطيران باشا بوعلام عن عمر ناهز 51 سنة، متأثرا بنوبة قلبية أصابته في منزله بألمانيا، خلال تواجده مع أفراد عائلته.

وحسب مصادر مطلعة، فإن خبير الطيران الجزائري، كان لحظة وفاته برفقة أبنائه الأربعة، بصدد مشاهدة مباراة كرة القدم بين المنتخبين الجزائري ونظيره السينغالي، برسم نهائي كأس الكان.

ويعد مهندس الطيران باشا بوعلام أحد الكفاءات الوطنية والدولية في مجال تخصصه، حيث تحصل على شهادته الجامعية من قسم الملاحة الجوية بجامعة البليدة عام 1993 قبل أن يتم دراساته العليا بجامعة تولوز بفرنسا في تخصص إلكترونيات الطيران.

وبعدما عمل الراحل فترة من الزمن بوزارة النقل، انتقل للعمل في شركة إيرباص للطيران، ومنها إلى فرع الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بمدينة تولوز، أين تكفل بعدة مشاريع تخص نماذج الطائرات “A340″و “A380” إلى أن انتهى به المطاف بالمقر الرئيسي للوكالة في مدينة كولونيا الألمانية، أين شغل منصب مدير مشروع نموذج الطائرات “A380 .

ومن المقرر، حسبما علم أن يتم دفن المرحوم في مدينة القليعة بإقليم ولاية تيبازة، مسقط رأسه.