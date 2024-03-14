وفاة خمسينية إثر سقوطها داخل بئر ببجاية

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية بجاية، حادث تمثل في سقوط شخص في بئر تقليدي عمقه حوالي 15 متر بقرية طيبان بلدية طيبان و دائرة شميني.

وأفادت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 13سا37د من اجل إجلاء شخص سقط في بئر تقليدي. عمقه حوالي 15 متر بقرية طيبان بلدية طيبان و دائرة شميني.

حيث خلف الحادث وفاة إمرأة تبلغ من العمر 55 سنة تم إجلاؤها ونقلها الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

من جهتها، سخرت مصالح الحماية المدنية لتلك العملية سيارة إسعاف وشاحنة إنقاذ.

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