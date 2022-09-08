وفاة خمسينية إثر سقوطها من عمارة في بومرداس

لقيت سيدة تبلغ من العمر 52 سنة حتفها، إثر سقوطها من الطابق الرابع لعمارة، ببلدية برج منايل في ولاية بومرداس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية برج منايل صباح اليوم الخميس لأجل حادث سقوط إمرأة.

واضاف البيان، أن السيدة سقطت من الطابق الرابع لعمارة بحي 800 مسكن بلدية برج منايل.

وخلف الحادث وفاة السيدة التي تبلغ من العمر 52 سنة. حيث تم تحويلها من طرف إسعافات الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى برج منايل.