وفاة خمسينية في حادث دهس بتبسة

لقيت امرأة حتفها، عقب تعرضها لحادث دهس على مستوى الطريق الاجتنابي ببلدية الحمامات و دائرة بئر المقدم بولاية تبسة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 05سا50د من أجل حادث دهس سيارة. لشخص بالطريق الاجتنابي، ببلدية الحمامات و دائرة بئر المقدم.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر حوالي 50 سنة، تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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