وفاة خمسينية في حادث مرور بتندوف

تسبب حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 50 بتندوف، الثلاثاء، على مستوى المنعرج المؤدي لقرية حاسي منير في هلاك إمرأة في عقدها الخامس وإصابة شابين آخرين.

الحادث جاء اثر فقدان السائق السيطرة على السيارة السياحية من نوع اكسنت مما أدى إلى انقلابها .وتسبب الحادث في وفاة إمرأة تدعى ( ع.ح) بعين المكان ،وإصابة شخصين بجروح

و تم نقل الجريحين من طرف مصالح الوحدة المتقدمة للحماية المدنية على مستوى بلدية ام العسل إلى مصلحة الاستعجالات بمقر العيادة بالبلدية ،

في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.