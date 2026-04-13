وفاة خمسيني إثر اصطدام سيارته بمرأب في البليدة

بقلم نادية بن طاهر
توفي شخص اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث مرور أليم بالمكان المسمى طريق حلوية ببلدية الصومعة، التابعة لدائرة بوفاريك في ولاية البليدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت المصالح المسعفة في حدود الساعة 07:38 صباحاً. من أجل حادث تمثل في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بباب مرآب أحد المساكن.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 58 سنة. حيث تم تحويل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

