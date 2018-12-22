لقي أمس الجمعة، كهل في الخمسينيات من العمر مصرعه، عقب إستنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون، ببلدية غسيرة ولاية باتنة.

وأوضحت احماية المدنية أن الكهل إستنشق الغاز المنبعث من مدفأة منزله والكائن، في منطقة “كاف لعروس” ببلدية غسيرة دائرة تكوت في باتنة.

وقد تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل نقل الجثة إلى مصلحة الحفظ بمستشفى آريس.

من جهة أخرى، تم إنقاذ حياة إمرأة تبلغ من العمر 45 بسبب إستنشاقها غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من آلة طهي داخل حمام المنزل العائلي الكائن ببلدية وادي الشعبة، بذات الولاية.