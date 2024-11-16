وفاة خمسيني دهسا تحت عجلات شاحنة بسيدي بلعباس

لقي شخص حتفه في حادث دهس شاحنة على مستوى شارع براهمي عبدالله قرية أقطي بلدية سيدي علي بوسيدي ، دائرة سيدي علي بن يوب ولاية سيدي بلعباس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث دهس شاحنة لشخص. على مستوى شارع براهمي عبدالله قرية أقطي بلدية سيدي علي بوسيدي، سيدي علي بن يوب ولاية سيدي بلعباس.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 50 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.