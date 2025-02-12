 وفاة خمسيني في احتراق سيارة بأم البواقي

توفي شخص صباح اليوم الأربعاء، في حادث نجم عن احتراق سيارة سياحية بالطريق الولائي رقم ،, بالمكان المسمى أولاد هوارة بولاية أم البواقي.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخل على الساعة 07سا10د، من أجل إخماد حريق شب في سيارة سياحية. بالطريق الولائي رقم 03، بالمكان المسمى أولاد هوارة بلدية و دائرة عين فكرون.

حيث خلف الحريق وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 50سنة تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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