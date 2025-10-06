وفاة خمسيني في اصطدام بين سيارة وشاحنة بمعسكر

لقي شخص حتفه صباح اليوم الإثنين، في حادث مرور مميت وقع بالطريق السيار شرق-غرب، في منطقة لكادو. بلدية ودائرة زهانة بولاية معسكر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا45د إثر حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة ذات مقطورة. بالطريق السيار شرق-غرب، في منطقة لكادو، بلدية ودائرة زهانة.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 57 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور