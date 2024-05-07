وفاة خمسيني في حادث انهيار تربة بعنابة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، حادث انهيار تربة أثناء عملية حفر أسفر عن وفاة شخص بالمكان المسمى الحجار وسط ، بلدية و دائرة الحجار ولاية عنابة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 09سا10د، من اجل حادث انهيار تربة على شخص. أثناء عملية الحفر الخاصة بانشاء قنوات الصرف الصحي بالمكان المسمى الحجار وسط ، بلدية و دائرة الحجار.

حيث خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 57 سنة تم اجلاؤه ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور