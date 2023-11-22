وفاة خمسيني في حادث حافلة بالشلف

لقي شخص حتفه، إثر حادث مرور وقع صباح اليوم الأربعاء، على مستوى محور الدوران الحسنية، ببلدية ودائرة الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت ذات المصالح، من أجل حادث إصطدام بين دراجة نارية مع حافلة.

وخلف الحادث وفاة شخص بعين المكان يبلغ من العمر حوالي 55 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إصابة 3 أشخاص في حادث مرور ببومرداس

كما تدخلت مصالح الحماية، صباح اليوم، من أجل حادث إصطدام بين حافلتين على مستوى حي البساتين، بلدية ودائرة دلس في بومرداس.

وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص في عين المكان بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.