وفاة خمسيني في حادث مرور بغليزان

لقي شخص حتفه في حادث مرور مميت وقع صباح اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 4 ، ببلدية وواد ارهيو بولاية غليزان.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنهار تدخلت على الساعة 06سا39د لأجل حادث اصطدام بين حافلة و دراجة نارية. على مستوى الطريق الوطني رقم 04، بلدية و دائرة واد ارهيو.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 51 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

