وفاة خمسيني في حادث مرور بقالمة

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع على مستوى مفترق الطرق شارع بومعزة السعيد، بلدية و دائرة قالمة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين سيارة و دراجة نارية. على مستوى مفترق الطرق شارع بومعزة السعيد، بلدية و دائرة قالمة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 54 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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