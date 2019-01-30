وفاة خمسيني في حادث مرور بمستغانم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح جراء حادث مرور وقع ببلدية خيرالدين ولاية مستغانم، حسبما أفاده بيان الحماية اليوم الأربعاء.

الحادث الذي نجم عن إصطدام بين ثلاث مركبات وقع بمفترق الطرق بأولاد حمو، أدى الحادث الذي أسفرعن مصرع شخص 56 سنة.

فيما جرح آخر، الذي تم نقله إلى الإستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى “أرنستو شي قيفارا” بمستغانم، من طرف الحماية المدنية.

وحذرت مصالح الحماية المدنية لذات الولاية في بيانها، المواطنين والمواطنات إلى اليقظة والحذر أثناء القيادة وقطع الطرقات.

وخصوصا مع الرياح القويةالتي تشهدها ولاية مستغانم منذ أمس الثلاثاء وتجاوزت سرعتها 60 كلم في الساعة.

: