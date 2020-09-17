وفاة خمسيني وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بخنشلة

لقي شخص حتفه، وأصيب إثنين آخرين، في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة نفعية ببلدية بابار بولاية خنشلة.

وحسب ما نقله موقع التلفزيون العمومي، عن خلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية، تلقى عناصر الحماية المدنية مساء الأربعاء، نداء يفيد بوقوع حادث مرور بالمنطقة المسماة “لحطيبة”.

أين تم تسجيل وفاة سائق الدراجة النارية والذي يبلغ من العمر 54 سنة.

وتم تحويل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بابار.

بينما خلف هذا الحادث، إصابة شخصين آخرين بجروح على مستوى أنحاء متفرقة من الجسم.

وتم اسعاف الضحيتين في عين المكان، ونقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات بعين جربوع لتلقي العلاج.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا، تحقيق من أجل تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.