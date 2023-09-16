وفاة دحاوي فاطمة ضحية انفجار الغاز بتونس

توفيت، صبيحة اليوم السبت، دحاوي فاطمة الجزائرية التي تعرضت لإصابات خطيرة جراء انفجار للغاز بدولة تونس، والذي أسفر عن وفاة رب الأسرة، فيما أصيبت الأخيرة بحروق خطيرة .

وحسب مصادر النهار، انتقلت الفقيدة إلى جوار ربها صبيحة اليوم، وهذا بعد إصابتها بحروق خطيرة في انفجار الغاز.

يشار أن الفقيدة كانت في رحلة سياحية رفقة عائلتها بدولة تونس الشقيقة، أين تعرضوا لحادث مؤساوي جراء انفجار الغاز. والذي أودى بحياة الزوج في عين المكان لإصابته بحروق من الدرجة الثالثة. فيما أصيبت الزوجة –فاطمة دحاوي- بحروق خطيرة.

ويذكر أن وزير الصحة عبد الحق سايحي، اتصل بسفير الجزائر بالجمهورية التونسية للاطمئنان على الوضع الصحي للعائلة الجزائرية.