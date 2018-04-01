وفاة دكتاتور غواتيمالا السابق

توفي دكتاتور غواتيمالا السابق، إفراين ريوس مونت، اليوم الأحد، داخل منزله عن عمر ناهز 91 عاما، حسبما أكدت محامية العائلة، لويس روزاليس.

ونقلت النسخة إلكترونية لصحيفة Prensa Libre الغواتيمالية، عن المحامية قولها: “توفي في منزله، وهو محاط بالحب، وفي كامل عقله”.

ووفقا للصحيفة، فإن أقارب ريوس مونت لم يقرروا بعد أين ومتى ستجرى مراسم تشييع جنازته.

وكان الجنرال ريوس مونت، قد تولى السلطة في غواتيمالا عام 1982 نتيجة انقلاب عسكري، وأسقط في انقلاب آخر بعد عام ونصف العام من توليه الحكم.

وخلال فترة حكمه، نفذ الجيش في بلاده عمليات قمع ضد السكان، كانت غالبيتهم من الهنود الذين دمرت قراهم بأكملها.

ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد حصلت في عهد ريوس مونت مجازر على يد الجيش، وفرضت الأحكام العرفية لمجابهة المتمردين، لكنها غالبا ما طالت المواطنين العاديين المتعاطفين مع المتمردين.

وفي 10 ماي 2013، قضت المحكمة الابتدائية على ريوس مونت بالسجن لمدة 80 سنة بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وفي 21 ماي من نفس العام، ألغت المحكمة الدستورية في غواتيمالا هذا الحكم.

وبدأت في عام 2015، إجراءات محاكمة جديدة ضد ريوس مونت، لكنها أغلقت في نوفمبر 2016.