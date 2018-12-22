وفاة دهّان بعد سقوطه من الطابق الخامس لعمارة بباتنة

توفي مساء أمس الجمعة، دهان قريب من العقد الخامس، متأثرا بالإصابات الخطيرة التي لحقت به، وذلك بعد سقوطه من الطابق الخامس من أحد العمارات بباتنة.

وكان الضحية، البالغ من العمر 48 سنة على متن رافعة يقوم بطلاء جدران العمارة، و ذلك بحي كشيدة بالقرب من محطة المسافرين”أذرار الهارة” في باتنة.

أين سقط منها ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان،متأثرا بالإصابات البلغية من جراء السقوط، ذلك حسبما ذكرته مصالح الحماية المدنية للولاية.

كما تدخلت ذات المصالح، وقامت بنقل جثته إلى مصلحة الحفظ بالمستشفى الجامعي “بن فليس التهامي”.