وفاة رئيس أمناء الضبط بمحكمة سطيف بعد سقوطه من الطابق الرابع

لفظ رئيس أمناء الضبط بمحكمة سطيف “بوشعير فيصل”، أنفاسه الأخيرة بعد ثلاثة أيام من تواجده بالعناية المركزة بمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور، بعد سقوطه من الطابق الرابع في ظروف غامضة.

وحسب رواية أحد جيران الضحية الذي أكد للنهار أن الضحية تعرض لحادث مرور خلال عودته من مقر عمله -حيث غادر العمل قبل نهاية الدوام- إلى منزله العائلي. الكائن بحي سكنات عدل بئر النساء، والذي أسفر عن إصابته على مستوى الكتف.

وعلى إثر ذلك تنقلت زوجته إليه، وأثناء قيام الضحية بإعطاء مفتاح باب العمارة أو الشريحة الإلكترونية الخاصة بالمصعد لزوجته. لتتفاجأ بسقوطه من شرفة مسكته من الطابق الرابع قبل وصول المفاتيح إلى الأرض الوقت الذي اغشي فيه عليها من هول المشهد.

حيث سارع الجيران في طلب النجدة والإسعاف أين تم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى الجامعي سعادنة. كما تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للضحية.

من جهتهم أكد الأطباء أن الضحية تعرض لإصابات جد خطيرة وكسور شملت كل أنحاء جسمه من العمود الفقري الى المفاصل. فارق على إثرها الحياة تاركا وراءه علامة استفهام كبيرة عن الأسباب الحقيقية وراء سقوطه بهذا الشكل. وعن خروجه من العمل قبل الدوام تبقى القضية للمتابعة.

