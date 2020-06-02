وفاة رئيس أمن دائرة عين وسارة على إثر سكتة قلبية

توفي صبيحة اليوم رئيس أمن دائرة عين وسارة على إثر سكتة قلبية لما كان متواجدا بمكتبه.

ونشرت مديرية أمن ولاية الجلفة، اليوم الثلاثاء، رسالة تعزية في وفاة رئيس أمن دائرة عين وسارة ، برقوق الهاشمي، إثر سكتة قلبية.

وأضافت خلية الاتصال والعلاقات العامة التابعة لمديرية أمن ولاية الجلفة في بيان تعزيتها، إنها تلقت اليوم نبأ وفاة عميد الشرطة “برقوق الهاشمي”، رئيس أمن دائرة عين وسارة بولاية الجلفة.

وقد تقدم كافة مستخدمي أمن ولاية الجلفة إلى عائلة الفقيد بأسمى عبارات التعازي والمواساة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.