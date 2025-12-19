وفاة رئيس الإكوادور الأسبق رودريغو بورخا

توفي الرئيس الإكوادوري الأسبق رودريغو بورخا، أحد مؤسسي حزب اليسار الديمقراطي، عن عمر ناهز الـ 90 عاما.

وتولى بورخا رئاسة الإكوادور بين عامي 1988 و1992، وشهدت ولايته قرارات وإصلاحات بارزة. من بينها منح سندات ملكية لحوالي مليون هكتار من الأراضي إلى جماعات من السكان الأصليين. وذلك عقب أول انتفاضة للسكان الأصليين في تاريخ البلاد.

وكان بورخا قد أكد، عام 2019، أن هذه الخطوة كانت المرة الأولى التي تمنح فيها حكومة إكوادورية أراض لتلك المجتمعات.

وخلال فترة حكمه، تمكنت حكومة بورخا من نزع سلاح وتفكيك مجموعة “ألفارو فيفي كاراخو” المسلحة. كما أطلقت حملات لمحو الأمية وتوزيع وجبات الإفطار المدرسية.

وكتب رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “سيبقى رودريغو بورخا خالدا في ذاكرة الإكوادور.. واليوم، يكرم هذا البلد إرثه”.