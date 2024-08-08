وفاة رئيس الكاف السابق عيسى حياتو

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، عن وفاة رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق عيسى حياتو عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

وكشفت صحيفة “إبكيب” الفرنسية أن عيسى حايتو وافته المنية بإحدى المستشفيات الفرنسية، بعدما تطرقت إلى مشواره الكبير على رأس الكاف الذي بدأ في سنة 1988 و إنتهى إلى غاية 2017، في عهدة قاربت 30 سنة.

كما أكد موقع “أونز مونديال” و موقع “جون أفريك” الخبر ليتأكد بشكل رسمي وفاة صاحب الجنسية الكاميرونية.

وتولى عيسى حياتو عضوية اللجنة التنفيذية لإتحاد الدولي لكرة القدم، 2002 -1992 وفي عام 2002 ترشح لمنصب رئيس الفيفا ولكنه خسر أمام سيب بلاتر.

وفي 2015 - 2016 بعد إيقاف سيب بلاتر، تولى حياتو منصب الرئيس المؤقت لـ “الفيفا” لفترة قصيرة.