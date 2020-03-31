وفاة رئيس الكونغو السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل، جاك يواكيم يومبي أوبانغو، صباح اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن نجل رئيس الكونغو السابق، جان جاك يومبي أوبانغو، خبر وفاته، نتيجة تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 81 عاما.

وتولى جاك يواكيم، الحكم في الكونغو برازافيل، بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نغوابي، في الفترة من 1977 حتى 1979.

وأسس جاك يواكيم حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتنمية، وتحالف مع الرئيس المنتخب باسكال ليسوبا، حيث عينه وزيرا أول من 1994 إلى 1996.

وإثر الحرب الأهلية التي عرفتها البلاد عام 1997، غادر جاك يواكيم إلى فرنسا وعاش هناك إلى غاية 2007، حيث عاد إلى بلاده، وظل يتنقل بين البلدين، إلى أن توفي.