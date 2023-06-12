وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وعانى برلسكوني من عدد من المشاكل الصحية في السنوات القليلة الماضية.

وخضع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما أنه يعاني من سرطان البروستاتا.

كما تولى برلسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الإعلامية والرياضية.

وقد استبعد من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 إثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي. ومنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.