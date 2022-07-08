وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق النار

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الجمعة، وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار عليه في مدينة نارا بغرب البلاد.

و تعرض آبي لإطلاق نار و أصيب بجروح خطيرة خلال إلقاء خطاب في حملته الانتخابية اليوم الجمعة. لينقل بعدها جوا على وجه السرعة إلى المستشفى.

وكشف وزير الدفاع الياباني، في تصريح صحفي: “بلغني أن رئيس الوزراء السابق يخضع حاليا لعملية نقل دم وأن الجهود تبذل لإنقاذ حياته”. إلا أن جهود إنقاذ حياة شينزو آبي باءت بالفشل.

وبعد سويعات قليلة، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وفاة آبي (67 عاما) في مستشفى في مدينة كاشيهارا. حيث كان يتلقى العلاج.

وذكر مسؤولون إن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لإطلاق نار خلال إلقاء خطاب في حملة إنتخابية، غربي اليابان. وتم نقله جوا إلى المستشفى، لكنه لم يكن يتنفس وتوقف قلبه عن العمل.

قال المسؤول في إدارة الإطفاء المحلية ماكوتو موريموتو، إن آبي كان في حالة توقف القلب والرئتين بعد إصابته بالرصاص ونقل إلى مستشفى في المحافظة.

وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين. أن الشرطة ألقت القبض على المسلح المشتبه به في مكان الحادث. وقال ماتسونو إن “عملا همجيا كهذا لا يغتفر تماما، مهما كانت الأسباب، ونحن ندينه بشدة”.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” لقطات تظهر آبي صريعا في الشارع. فيما ركض عدد من حراس الأمن تجاهه.

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