وفاة رئيس بلدية المحمدية في معسكر

توفي في حدود الساعة الواحدة و النصف من صباح اليوم الجمعة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية، شقرون دحو.

الراحل توفي بمقر مسكنه على إثر وعكة صحية تعرض قبل نحو أيام استدعت تحويله للمؤسسة الإستشفائية العمومية بوهران.

الراحل البالغ من العمر 66 سنة شغل منصب رئاسة البلدية عن كتلة الأفلان في انتخابات البلدية مطلع شهر نوفمبر 2017.

وشهدت فترته توترا بين أعضاء و تركيبة منتخبي المجلس قبل تولي مديرية التنظيم و الشؤون العامة لولاية معسكر تنحيته بسبب عجز لدواع صحية و استخلافه بعضو اخر عملا بمضمون المادة 65 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية.

وكان أعضاء تركيبة المجلس قد عقدوا مداولة تضمنت وجوب تدخل الوالي على خلفية غياب المير عن استئناف مهامه بالإستناد إلى المادة 74 التي تنص على أنه يعد رئيس المجلس متخليا عن منصبه الذي لم يجمع المجلس طبقا للمادة 73 لتقديم استقالته أمامه كما هو محدد في القانون .