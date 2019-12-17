وفاة رئيس بلدية سيدي عبد الرحمن بتيارت بعد وعكة صحية

توفي صبيحة اليوم رئيس بلدية سيدي عبد الرحمن هادف بكار بولاية تيارت بسبب وعكة صحية تعرض لها ليلة البارحة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه تم نقله إلى المستشفى ليلفظ انفاسه اليوم حيث عم الحزن سكان بلدية سيدي عبد الرحمن.

وعبر سكان البلدية عن تفاجئهم لسماعهم خبر الوفاة بحكم أن المتوفى كان في صحة جيدة و لم يكن يعاني من اي شيء.

للإشارة فقد شغل الراحل رئيس بلدية سيدي عبد الرحمن عدة عهدات بمجلس البلدية وكان آخرها هذه العهدة.

كما شغل لعدة سنوات منصب بفرع مديرية الري ببلدية فرندة قبل أن يستلم منصب رئيس البلدية ليتوفى اليوم.

وستشيع جنازته من مقر سكناه بعد ظهر اليوم بمقبرة سيدي عبد الرحمن وبحضور كافة الجهات الرسمية والشعبية.