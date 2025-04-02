وفاة رئيس بلدية مزاورو في حادث مرور مروع بسيدي بلعباس

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بتلاغ من أجل حادث مرور خطير وقع على الطريق الوطني رقم 13. الرابط بين بلديتي تلاغ وتيغاليمات. حيث انحرفت سيارة واصطدمت بشجرة، ما أدى إلى تسجيل ضحيتين.

الضحية الأولى هو عياشي إبراهيم، 41 سنة، رئيس بلدية مزاورو، الذي فارق الحياة متأثراً بجروحه. أما الضحية الثانية، البالغ من العمر 39 سنة، فقد أصيب بجروح في الرأس وآلام في الظهر، وتم نقله لتلقي الإسعافات اللازمة

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم طاقم قناة النهار بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وأحبائه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصاب بالشفاء العاجل.