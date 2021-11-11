وفاة رئيس جنوب إفريقيا الأسبق فريدريك دي كليرك

توفي اليوم الخميس، فريدريك دي كليرك، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، حسب قناة “العربية”. وعمل “كليرك” مع نيلسون مانديلا لإنهاء الفصل العنصري في البلاد.

ورحل فريدريك دي كليرك عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، كما أعلنت مؤسسته.

وقال بيان إن “مؤسسة اف دبليو دوكليرك تعلن ببالغ الحزن وفاة الرئيس السابق بهدوء في منزله في فريسناي صباح اليوم الخميس بعد صراع مع السرطان”.

وفريدريك ويليام دى كليرك آخر رئيس أبيض لجنوب أفريقيا، وهو سياسي ومحام جنوب أفريقي، امتدت ولايته من 1989 إلى 1994.

وشغل الراحل بين 1994 و 1996 منصب نائب الرئيس “نيلسون مانديلا في ذلك الوقت”.

كما شغل بين 1989 و1997 منصب رئيس الحزب الوطني “جنوب أفريقيا”.

وقام “فريديرك” بعدة تعديلات أدت إلى إنهاء “الفصل العنصري” سنة 1991.

كما قاد الرئيس الراحل عدة حوارات مع المجلس الأفريقي القومي بقيادة نيلسون مانديلا أدت إلى تشكيل أول حكومة متعددة الأعراق في تاريخ البلاد.

وعلى الرغم من تقاسمه مع نيلسون مانديلا جائزة نوبل للسلام عام 1993، إلا أن الرجلين أصبحا خصمين لدودين خلال المفاوضات الشاقة حول شكل حكومة جنوب إفريقيا المستقبلية.

لكن في حفل جائزة السلام في أوسلو، أثنى مانديلا على زميله الحائز على نوبل. مؤكدًا أن كليرك كان لديه الشجاعة للاعتراف بارتكاب خطأ فادح لشعب جنوب إفريقيا.

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